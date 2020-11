E Méindeg koum et an Däitschland op der A1 a Richtung Wittlich zu engem Accident.

E Lëtzebuerger Automobilist ass hei aus bis elo nach ongekläerte Grënn vun der Strooss ofkomm an ass eng 80 Meter méi spéit frontal an e Bam gerannt. De Wonn ass an der Suite um Daach leie bliwwen.

De Chauffer gouf beim Accident blesséiert a gouf an d'Spidol bruecht.