Wéi d'Police mellt, koum et en Dënschdeg den Owend géint 21 Auer zu engem Accident um CR118.

Eng Automobilistin hat do d'Kontroll iwwert hire Won verluer an e Bam ze pake kritt. Si gouf liicht verwonnt a gouf op der Plaz behandelt. En Alkoholtest war positiv an de Permis gouf agezunn.