D'Kläranlagen, d'Mobilitéitsdonnéeën an déi héich Doudeszuele beschäftegen d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch am 2. Deel vun hirem Podcast.

An manner wéi 30 Minutte gëtt een op de leschte Stand vun der Pandemie bruecht an en plus gëtt et nach e gudden Tipp um Enn.

A well de Moment alles e bësschen ongewéinlech ass, soll et hei beim Podcast net aneschters sinn. De Pierre ass nach bis Januar am Congé parental an d'Marie de Moment an Autoquarantän.

LINK: pierre.weimerskirch.net

LINK: Ofwaasseranalysen

LINK: Mobilitéitsdaten Apple

LINK: Mobilitéitsdonnéeë Google

LINK: Mobilitéitsdonnéeën tomtom

