E Mëttwoch de Mëtteg um 15 Auer sinn de Mathis Ast an de Max Hengel a Presenz vun der Inneministesch Taina Bofferding vereedegt ginn.

De jonke liberale Politiker iwwerhëlt domadder wéi ofgemaach d'Geschécker vum Max Hengel vun der CSV, deen als neie Schäffen an der Muselgemeng assermentéiert gouf. Bei de Gemengewalen hat de konservative Politiker déi meeschte Stëmmen kritt ma seng Ekipp hat keng Majoritéit zesummekritt. Duerfir war sech 2017 op e Splitting gëeenegt ginn.

Offiziellt Schreiwes

Assermentation de Mathis Ast en tant que nouvel bourgmestre et de Max Hengel en tant qu'échevin de la commune de Wormeldange (04.11.2020)



Communiqué par: ministère de l'Intérieur

Par arrêté grand-ducal du 14 octobre 2020, Mathis Ast a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Wormeldange. Par arrêté ministériel du 4 novembre 2020, Max Hengel a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Wormeldange.

Le 4 novembre 2020 à 15 heures, les intéressés ont prêté entre les mains de Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur, le serment prescrit par l'article 6 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 dont la formule est la suivante:

«Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées.»