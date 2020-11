Wat seet de Jean Asselborn zum Ausgang vun den US-Walen? Wéi gesäit eisen US-Korrespondent de spannende Match tëscht Donald Trump an Joe Biden?

Äntwerten op dës Froe ginn et tëscht 19 an 20 Auer op der Tëlee, mat als Invité am Studio de Jean Asselborn. Mir schalte live an Amerika bei de Philip Crowther. Eise Spezialist an internationaler Politik Petz Bartz analyséiert fir eis déi wuel spannendst Walen an de leschten 20 Joer.

An der Spezialemissioun kommen de fréieren EU-Kommissär Jean-Claude Juncker zu Wuert. Mir héieren d’Explikatioune vun de Lëtzebuerger Walobservateuren op der Plaz. Mir lauschteren eran an Temoignagë vu Lëtzebuerger, déi an de Staate liewen.

Wann Dir um leschte Stand vun den US-Wale wëllt sinn, da schalt tëscht 19 an 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg eran.