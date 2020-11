Um Mëttwoch ass et zu enger ganzer Partie vun Accidenter komm. Op der Escher Autobunn krute sech um 15.23 Auer 2 Ween ze paken. 2 Leit goufe verwonnt.

Um 12.24 Auer huet zu Käerjeng am Boulevard John F Kennedy ee Bus gebrannt. Et blouf beim Materialschued.

Kuerz no 14 Auer huet et op der Diddelenger Autobunn tëscht dem Rond-Point Gluck an dem Gaasperecher Kräiz tëscht 2 Autoe geknuppt. Eng Persoun gouf verwonnt.

Um 14.37 Auer war et an der Iechternacher Strooss zu Dummeldeng och 2 Gefierer, déi aneneegerannt sinn. Och hei ass eng Persoun blesséiert ginn.

Um Enn war et um 15.48 Auer zu Kënzeg ee Cyclist, deen eng Chute gemaach huet. Hie gouf verwonnt.