Si wiere fir eng kuerzfristeg Reunioun mam Minister geruff ginn, ma et wier net zu enger konstruktiver Diskussioun komm.

Et hätt ee just dierfe Fuerderungen duerleeën a Propose maachen, ouni awer Froen ze stellen. Dobäi hätt ee sech bei Theme wéi dem Tracing oder dem Teste vum Personal Erklärunge vum Minister gewënscht. Dës hätt een awer net kritt. De SPEBS fuerdert eng transparent, koherent a verständlech Approche vum Minister, nëmmen esou kéinten, an hiren Aen, d'Mesuren och vun de Leit akzeptéiert a korrekt ëmgesat ginn.

Bilan vun de Gespréicher tëscht de verschiddenen Acteuren an der Educatioun

D'Situatioun an de Schoulen hat an der Lescht fir vill Diskussiounen a vill Kriticke gesuergt. Notamment krut den Educatiounsminister Claude Meisch Intransparenz reprochéiert. Hie géif net op den Terrain lauschteren.

An de leschten Deeg huet de liberale Minister sech mat den Acteure vum Terrain ausgetosch, wéi de Ministère an engem Communiqué matdeelt. An deene Gespréicher ass et ënnert anerem driwwer diskutéiert ginn op de sanitären Dispositif misst verschäerft ginn, wann d'Infektiounen op deem héijen Niveau bleiwen. Grouss Problemer gëtt et de Gewerkschaften, Elteren a Schüler no bei de laangen Delaie vun den Testordonnancen an dem Fonctionement vun de Klasse mat ville Quarantänen an Isolatiounen.

Den Educatiounsministère wëll eegenen Aussoen no sech mat der Inspection sanitaire concertéieren, wat d'Prozedure vun den Ordonnancen ugeet, grad wéi d'Adaptatiounen vun de sanitäre Mesuren. A wéi eng Richtung et kéint goen, geet aus dem Schreiwes vun e Mëttwoch net ervir.

La situation de la COVID-19 dans les écoles: premier bilan des échanges avec les acteurs scolaires (04.11.2020)



Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Entre le 26 octobre et le 2 novembre 2020, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a consulté les représentants des différents acteurs scolaires sur la situation de la COVID-19 dans les écoles et les mesures sanitaires en place. Lors de ces échanges qui ont totalisé plus de 15 heures, le ministre a été à l'écoute des collèges des directeurs ainsi que des syndicats de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres de compétence en psychopédagogie spécialisée, de la représentation nationale des parents et de la conférence nationale des élèves. De tels échanges ont eu lieu régulièrement depuis le début de la crise sanitaire.



Les acteurs ont été unanimes sur l'importance de maintenir ouvertes les écoles pour assurer aux jeunes le droit à l'éducation et la continuité des apprentissages. La nécessité d'adapter le dispositif sanitaire au cas où le nombre d'infections resterait à un niveau élevé, a également été évoquée.



Les échanges ont aussi permis de confirmer que les défis auxquels se trouvent actuellement confrontées les écoles sont essentiellement de nature organisationnelle. Au centre des préoccupations se trouvent notamment le délai pour l'envoi des ordonnances de test et le maintien du fonctionnement des classes suite à des mises à l'écart et mises en quarantaine.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse se concerte actuellement avec l'Inspection sanitaire pour remédier à plusieurs de ces difficultés: il s'agit notamment de la procédure d'envoi des ordonnances de test et de l'adaptation de certaines mesures du dispositif sanitaire.



Les échanges que le ministre Claude Meisch a eus avec les acteurs scolaires s'inscrivent dans le cadre d'un large processus de consultation sur la situation de la COVID-19 dans les écoles et les structures d'accueil (voir communiqué du 30.10.2020).