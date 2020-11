En 2018, le registre des causes de décès de la Direction de la santé a enregistré 4.108 décès sur le territoire du Grand-Duché, soit 29 décès de moins que l’année précédente. Le ratio entre femmes (2.043 décès) et hommes (2.065 décès) demeure équilibré. Les hommes sont décédés en moyenne à l'âge de 74 ans et les femmes à l’âge de 80 ans. Plus de la moitié (55,7%) des personnes décédées avait au moins 85 ans. En moyenne, 11 personnes sont décédées par jour, 78 par semaine et 342 par mois. C’est en février que le nombre le plus élevé de décès a été enregistré, avec 428 décès, à l’opposé du mois de juin avec 291 décès. 29,6% des décès ont eu lieu durant le premier trimestre de l’année observée. 93,4% de tous les décès sont dus à des maladies, alors que 6,6% sont attribuables à des causes externes. Plus de la moitié des décès ont eu lieu à l'hôpital, un quart en maison de retraite et 17% à domicile. Au Luxembourg comme en Union européenne, les principales causes de décès restent les maladies cardiovasculaires et le cancer Comme les années précédentes, les maladies cardiovasculaires représentent la 1re cause de décès avec 29,0% (30,8% en 2017), soit 1.193 personnes décédées (589 hommes et 604 femmes). Avec 1.276 décès pour cette cause en 2017, le nombre de décès par maladies cardiovasculaires a diminué de 7% en 2018. En Union européenne (UE27), le taux de mortalité standardisé pour cette cause de décès en 2017 est également le plus élevé avec 370 décès pour 100.000 habitants (285 pour 100.000 au Luxembourg). Le cancer reste la deuxième cause de décès, avec 27,5% de tous les décès (1.130 personnes). Par rapport à l’année 2017, le nombre de décès par cancer a légèrement diminué de 1.160 à 1.130 personnes. Chez les hommes, c’est le cancer du poumon qui, de tous les cancers, entraine le plus grand nombre de décès avec 142 décès en 2018 (contre 86 décès féminins). Chez les femmes, le cancer du sein a entraîné 91 décès, suivi du cancer du poumon et du cancer colorectal avec 61 décès. En Union européenne (UE27), le taux de mortalité standardisé pour cette cause de décès en 2017 est également élevé avec 267 décès pour 100.000 habitants (250 pour 100.000 au Luxembourg). Les autres principales causes de décès représentent chacune moins de 10% des décès: les maladies de l’appareil respiratoire avec 9,4%, les troubles mentaux et du comportement avec 7,0%, les causes externes (accidents, suicides et autres) avec 6,6%. En outre, on constate pour l’année 2018, une baisse du nombre et de la part relative des causes de décès pour les maladies infectieuses et parasitaires (68 en 2018 contre 106 en 2017), pour les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (102 en 2018 contre 147 en 2017) et pour les symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire (113 en 2018 contre 141 en 2017). En revanche, une tendance inverse est constatée pour les troubles mentaux et du comportement (286 en 2018 contre 228 en 2017), les maladies de l’appareil respiratoire (388 en 2018 contre 314 en 2017) et les causes externes (270 en 2018 contre 220 en 2017). Le nombre de bébés mort-nés (N=42) est resté stable. Des résultats supplémentaires et plus détaillés peuvent être consultés via le lien: www.sante.lu. Impact de la COVID-19 sur la mortalité au 1er semestre 2020 Selon les statistiques publiées par Eurostat en date du 19 octobre 2020, il y a eu en 2020, parmi les 26 États membres de l’UE pour lesquels les données sont disponibles, 168.000 décès de plus au cours des semaines 10 à 26 (mars à juin) par rapport au nombre moyen de décès au cours de la même période sur les quatre années 2016 à 2019. Ces données incluent tous les décès, quelle que soit leur cause, mais peuvent être utiles pour évaluer les effets directs et indirects de la pandémie de la COVID-19 sur la population européenne. (Source: Publication Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11438265/3-19102020-BP-FR.pdf/85afa820-f206-7c1f-3e09-0295d883e167) Pour le Luxembourg, la COVID-19 a eu un impact limité sur la mortalité au 1er semestre 2020, selon les observations du STATEC. (Source: Publication STATEC: «Rapport Travail et Cohésion Sociale» chapitre 1.4 «Impact limité du COVID-19 sur la mortalité au 1er semestre 2020» (https://statistiques.public.lu/catalogue-publications/analyses/2020/PDF-Analyses-06-2020.pdf).