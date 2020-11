Géint 4.40 Auer koum et e Samschdeg de Moien zu Boxer zu engem Feier an engem Gaardenhaischen. Op der Plaz waren de CIS Wëntger an d'Police.

