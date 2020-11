Afin de simplifier et d’accélérer la prise de contacts del'équipe du Contact Tracing, la procédure de traçage via les formulaires de déclaration a été optimisée. Les personnes testées positif à la COVID-19 et les personnes ayant eu uncontact étroit avec une personne testée COVID+, peuvent dès à présent remplir les formulaires de déclaration en ligne sur le site dédiée de l’Inspection sanitaire covidtracing.public.lu ou via le site covid19.lu. Ce lien (covidtracing.public.lu ) est également envoyé directement via SMS aux personnes testées positif à la COVID-19. Celles-ci peuvent ensuite transférer le lien avec leur numéro de référence à leurs contacts à haut risque. En remplissant les formulaires, vous facilitez le travail de l’équipe du Contact Tracing. La participation au retraçage de tout un chacun permettra de mieux contrôler la pandémie. Pour rappel : Si vous avez été testé positif à la COVID-19 : Vous devez immédiatement vous mettre en auto-isolement , sans attendre l'appel de l'équipe du Contact Tracing. L'équipe du Contact Tracing a été informée de votre résultat. Dans l’attente de leur appel, vous pouvez les aider à retracer et identifier les personnes qui ont eu un contact à haut risque avec vous en remplissant le formulaire de déclaration via le lien covidtracing.public.lu ou via le site www.covid19.lu. Vous recevrez une ordonnance d’isolement, qui qui peut valoir certificat d’incapacité de travail (CIT).

Si vous avez été en contact étroit avec une personne testée positif à la COVID-19 : Vous devez vous mettre en auto-quarantaine. Pour recevoir une ordonnance de quarantaine, qui peut valoir certificat d'incapacité de travail (CIT), ainsi qu'une ordonnance pour un test PCR COVID-19 vous devez remplir le formulaire de déclaration via le lien covidtracing.public.lu ou via le site www.covid19.lu. Vous devez indiquer le nom et prénom de la personne positive et le numéro de référence du dossier si la personne positive à la COVID-19 vous l'a transmis. Vous trouverez plus d'informations sur www.covid19.lu , y inclus en ce qui concerne l'organisation de votre auto-isolement et de votre auto-quarantaine .