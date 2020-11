Am Lokale mellt den 112 eng Rei Accidenter. Zu Stadbriedemes si Cycliste gefall. Eng Persoun gouf blesséiert.

Zu Raemerich gouf eng Persoun ugestouss a blesséiert.

Verkéiersaccidenter gouf et an der Stad op der Eecher Plaz an zu Stengefort op der Lëtzebuerger Strooss, hei si keng Leit zu Schued komm. Zwou Persoune goufen awer zu Betzder bei engem Autosaccident blesséiert.