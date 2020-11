E Méindeg de Moie koum et op der Tréierer A1 A Richtung Stad zu engem Accident, an dat 2 Camionen an en Auto verwéckelt waren.

Déi riets Spuer war duerch den Accident blockéiert, wat deementspriechend zu Stau gefouert huet. Bis zu 8 Kilometer Réckstau goufe gemellt. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL Éischten Informatiounen no gouf de Chauffer vum Auto blesséiert.