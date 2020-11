Béid Länner hu sech drop gëeenegt, fir Dividenden an Interêten an deem anere Land an Zukunft ëm 15% ze besteieren.

Eng interessant Nouvelle fir d’Geschäfter tëscht dem Grand-Duché a Russland: Lëtzebuerg an d’russesch Federatioun si sech eens ginn, fir Dividenden an Interêten an deem anere Land an Zukunft ëm 15% ze besteieren, dat huet de Finanzministère an engem Schreiwes matgedeelt.

15% Steieren op d’Dividenden, dat ass 3 Mol méi wéi dat wat am aktuellen Net-Duebel-Besteierungsofkommes vun 1993 steet. Am neien Accord géing et awer Exemptioune ginn, fir nach ëmmer just 5% ze bezuelen. D’Hausse vun der Besteierung vu russeschen Investissementer zu Lëtzebuerg, a vice et versa, geet op de Wonsch vum russesche President zeréck. De Wladimir Putin hat am Mäerz a senger Usprooch un d’Natioun op onfair Besteierunge vu Firmen am Ausland higewisen.

Schreiwes vum Finanzministère

Signature d'un Avenant en vue de modifier la Convention fiscale entre la Fédération de Russie et le Grand-Duché de Luxembourg visant à éviter les doubles impositions (06/11/2020)

Communiqué par: ministère des Finances

L'ambassadeur du Luxembourg en Russie, M. Georges Faber et le vice-ministre des Finances russe, M. Alexeï Sazanov ont signé le 6 novembre 2020 à Moscou, un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 28 juin 1993.

Cet Avenant a été négocié suite à une demande de la part de la Fédération de Russie due à un changement de sa politique conventionnelle en matière de retenues à la source sur les dividendes et les intérêts. Il propose de porter le taux de retenue à la source conventionnel sur dividendes et intérêts à 15% tout en prévoyant certaines exceptions à ce principe général.

L'Avenant entrera en vigueur dès que le Luxembourg et la Russie auront accompli les procédures législatives respectives avec comme objectif une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.