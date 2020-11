Berechnunge vum Statec no war d'Präisdeierecht am Oktober am Verglach mam Mount virdru mat -0,03% wéineg dynamesch.

D'Pëtrolspräisser sinn ëm 0,2 Prozent geklommen, gläichzäiteg hunn déi aner Präisser stagnéiert. PDF: Schreiwes vum Statec © Statec Links PDF: Schreiwes vum Statec