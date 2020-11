Aus bis ewell ongekläerter Ursaach ass um Dënschdeg de Moien en eidele Bus engem anere Bus, mat Schüler dran, hannendrop gerannt.

Am hënneschte Bus souze wéi gesot keng Leit, am Bus virdrun awer 17 Kanner, déi an d'Europaschoul zu Mamer sollten transportéiert ginn. Et gouf awer éischten Informatiounen no kee blesséiert.