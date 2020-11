E Freideg de Moie kënnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen an Är Froe stellen, oder elo scho via de Formular op RTL.lu.

En Donneschdeg huet den Educatiounsministère säi Bilan vun den éischte Wochen zanter der Rentrée presentéiert. De Corona-Modell hätt gegraff. Ausser punktuellen Adaptatiounen géif et den Ament kee Grond, fir weider Restriktiounen.

Wéi gesitt Dir dat?

Wéi fält aus der Siicht vun Enseignanten, Elteren, Schülerinnen a Schüler de Bilan vun der éischter Hallschent vum Trimester aus?

Gëtt de Ministère der Situatioun um Terrain gerecht?

Wou dréckt de Schong am meeschten?

Dir kënnt e Freideg de Moien mat eis a mam Educatiounsminister Claude Meisch an eiser Emissioun "Dir hutt d'Wuert" diskutéieren. Mir maachen géint 8.10 Auer d'Antenn op fir Är Meenungen an Erfarungen ze héieren. Rufft eis e Freideg de Moien un op den 13 30 oder schreift eis elo via den rtl.lu an d'RTL-Facebook-Säit.

D’Emissioun e Freideg de moien ass natierlech och live an Toun a Bild op rtl.lu ze suivéieren.

