D'Corona-Pandemie an déi sëllege restriktiv Mesurë wierke sech bei ville Leit negativ op déi mental Gesondheet aus.

Méi Jonker mat Suizidgedanken / Reportage Maxime Gillen

Kuckt een op d'Zuele vum Informatiouns- a Preventiounszenter CIP erkennt een, dass grad déi Jonk sech mat dëser Ëmstellung schwéier doen. Dat geet aus der Äntwert vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng parlamentaresch Fro vun den Deputéierten Hansen a Lorsché ervir. Zanter dem Ausbroch vum Virus hei am Land hu sech nämlech méi Kanner a Jugendlecher bei deene vereenzelte Servicer gemellt, well si Angscht a Suergen haten, wéi nach déi Jore virdrun.

Beim Kanner- a Jugendtelefon sinn eleng dëst Joer schonn duebel esou vill Appeller dowéinst agaangen, wéi zejoert. Méi wéi duebel esou dacks hu Jonker mat Depressiounen a Selbstmordgedanken ugeruff. A véier Mol esou vill Appeller gouf et wéinst sougenanntem selbstzerstéiereschem Verhalen.

Beim Service SOS Détresse ware an den éischten 8 Méint vum Joer gutt 2,5 Prozent vun den Appeller wéinst Suizidgedanken. Am ganze leschte Joer waren dat emol keng 2 Prozent. Deemno och bei deenen Erwuessenen eng Hausse vu Leit, déi op d'mannst doriwwer nogeduecht hunn, sech ëmzebréngen, an dowéinst Hëllef gesicht hunn.

Insgesamt wieren déi verschidden Hotlinen awer net méi dacks kontaktéiert ginn, wéi virum Confinement. D'Online-Offer vum Informatiouns- a Preventiounszenter CIP par konter, gouf wesentlech méi gekuckt, wéi virun der Kris. Eleng d'Zuel vun den Abonnente bei Facebook wier dëst Joer ëm 72 Prozent an d'Luucht gaangen. A méi wéi duebel esou vill Leit hätte Publikatiounen vum Zenter online gesinn, wéi nach zejoert.

Deemno gouf et zanter dem Ufank vun der Pandemie e méi staarke Besoin, virop fir de Kanner- a Jugendtelefon genee wéi fir d'Online-Offer vum CIP. D'Zuel vun den tatsächleche Suicide par konter wier an där Zäit net an d'Luucht gaangen.

Weider Informatioune, wou een sech kann hëllefe loossen, fannt Dir um Site https://www.prevention-suicide.lu/. Telefonesch z'erreeche ass d'Ekipp vun SOS Détresse um (+352) 45 45 45. D'Nummer vum Kanner a Jugendtelefon ass 116 111.