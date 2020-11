De Jean-Claude Juncker ass net géint d’Steierproposë vum Engel, mee weist sech skeptesch a warnt viru Mesuren, déi schlecht virbereet wieren.

"Ech sinn net dogéint nei Quelle vu Revenuen z’entdecken“, allerdéngs misst dat "mat Virsiicht virbereet" ginn, sou de fréiere Premier an EU-Kommissiounspresident an engem Interview mat RTL Today an a senger éischter Reaktioun op d’Aussoen vum CSV-President Frank Engel dëse Summer.

Deen hat dofir plädéiert grouss Verméigen méi staark ze besteieren, eventuell och iwwert eng Ierfschaftssteier mat héijem Fräibetrag.

De Jean-Claude Juncker warnt awer "wa Mesuren, déi vu Parteikolleege proposéiert ginn, schlecht preparéiert wieren, da féieren déi zu méi Ongewëssheet".

Wann et awer géing an enger "Atmosphèere vu generellem Konsens" gema ginn, "da wier dat ok", sou de Jean-Claude Juncker. Den CSV-Politiker gesäit dee Konsens awer net um Horizont.

De Frank Engel hat seng Proposen gemaach virum Hannergronn, datt de Staat sech weider verschëllt a gläichzäiteg grouss Immobiliebesëtzer, ouni ze schaffen méi räich ginn.

De Jean-Claude Juncker seet, Lëtzebuerg kéint sech deen aktuell "fir lëtzebuergesch Verhältnisser héije Niveau vun ëffentleche Scholden" leeschten, ënnert der Konditioun, datt déi Suen fir zukunftsorientéiert Investissementer benotzt ginn wéi d’Santé, d’Recherche oder nach d’Defense.

Wann ee se egal wéi a willkürlech verdeelt, da wier et eng "Katastrof" an déi nächst Generatiounen géinge "leiden".

De ganzen Interview mam Jean-Claude Juncker gëtt d’nächst Woch op RTL Today diffuséiert. Am Interview ginn ënnert anerem seng politesch Carrière an europäesch Themen diskutéiert, mee de Jean-Claude Juncker äntwert och op eng Rei Froe vun RTL-Nolauschterer a Lieser.