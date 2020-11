Tëscht dem Wandhaff a Garnech, bei der Opfaart fir op d'A6 koum et um Dënschdeg de Moien zu enger Frontalkollisioun tëscht 2 Autoen.

Éischten Informatiounen no goufen 2 Persoune blesséiert, eng dovunner schwéier.

Et geet just op enger Spuer lues laanscht, wouduerch et op där Plaz natierlech zu engem Stau kënnt. Den Accident ass no bei der Bréck geschitt, déi iwwert d'Areler Autobunn geet.

Op der Plaz waren 2 Ambulanzen, de Samu an d'Pompjeeë vu Stengefort.