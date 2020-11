D'Terror-Menace wär reell, mä abstrakt, äntwert de Xavier Bettel op eng dréngend parlamentaresch Fro vun den CSV-Deputéierte Mosar a Wilmes.

No de rezenten Attacken an Europa huet de Lëtzebuerger Koordinatiounsgrupp an der Lutte géint den Terrorismus de Risk nei evaluéiert. De selwechten Niveau (2 vu 4) gëtt bäibehalen.

Obwuel den allgemengen Alerte-Niveau net geännert huet, hätt d'Police de Schutz vu sensibele Plazen no de rezenten Attentater awer adaptéiert.