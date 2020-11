De Corono-Impstoff vu Biontech/Pfizer versprécht 90 Prozent Effikassitéit.

Soll dat sech confirméieren, wär et spektakulär, sou den Infektiolog Gérard Schockmel vun den Hôpitaux Robert Schumann. Spezialiséiert am Fach huet hien op den Universitéiten Oxford an Genève un RNA-Viren gefuerscht.

Wat elo déi 90% ugeet, déi dësen Impfstoff wierksam soll sinn, gëtt den Dr. Schockmel awer och ze bedenken, datt et zwar spektakulär kléngt, ma mat 90 Prozent wier ee wäit iwwer der Effikassitéit vun der Grippeimpfung. Dës Etüd wier och just een alleréischt Tëscheresultat unhand vu just 94 Leit, déi Covid entwéckelt hunn. An der Realitéit géif dat wuel net bei 90 Prozent leien.

E groussen Challenge gëtt d'Lagerung vun dësem speziellen Impfstoff. Bei Minus 80 Grad wär dat ganz opwänneg. Déi Temperatur muss zu all Moment respektéiert ginn, vun der Produktioun bis zu der Injektioun. Dat wier eng ganz Logistik. Déi kéint dann och net einfach an all Apdikte leien wéi bei der Grippeimpfung.

Et gi ganz vill Froe ronderëm d'Nouvelle vun dësem Corona-Impfstoff a villes ass nach net gewosst, zum Beispill, ob Risikogruppe och protegéiert sinn, ob Leit, déi geimpft sinn, de Virus awer iwwerdroe kënnen, wéi laang wierkt de Vaccin a wéi ass et mat den Niewewierkungen.

D'EU-Verhandlunge mat Biontech-Pfizer fir de Corona-Impfstoff sinn iwwerdeems ofgeschloss. An den nächsten Deeg soll de Kontrakt ënnerschriwwe ginn. Dat fir 200 Milliounen Dose Vaccin, plus d'Optioun fir weider 100 Milliounen.

Pro Impfung sinn zwou Dosen, also zwou Sprëtzen néideg. Um Méindeg hate Biontech a Pfizer jo éischt Resultater vum Impfstoff presentéiert a vun iwwer 90% Wierksamkeet geschwat.