Haislech Gewalt ass leider ëmmer en Thema, mä an Zäite vum Coronavirus a vu méi Doheem sinn, kéint de Problem zouhuelen.

Fir dat ze verhënneren, rappelléiert d'Ministesch fir Gläichstellung vu Fraen a Männer, d'Taina Bofferding, d'Hëllefsmesüren, déi et gëtt. Gewalt am Stot ass keng Privatsaach. Keen ass eleng an et gëtt Hëllef.

Trotz den aktuelle Corona-Mesuren oder der Ausgangsspär nuets gëlle weider d'Gesetzer. All Form vu Gewalt Doheem ass net erlaabt a kritt juristesch Suitten. D'Police intervenéiert weider, och wärend dem Couvre-feu. Am Fall vun enger Urgence gëllt d'Telefonsnummer 113.

Bei éischten Zeeche vu Gewalt kann een d'Helpline uruffen op der Nummer 2060 1060. Déi ass all Dag besat vu mëttes 12 bis owes 20 Auer.

Um Internet op www.violence.lu fënnt een eng Lëscht vu Kontakter a prakteschen Tipps, wou een Hëllef kritt oder wéi ee kann eng concernéiert Persoun ënnerstëtzen.

All Woch gëtt och gekuckt, wéi d'Situatioun vun der haislecher Gewalt sech entwéckelt.

Communiqué

Violence domestique: Taina Bofferding réitère les mesures d'aide dans le cadre de la COVID-19 (10.11.2020)

Communiqué par: ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes



Dès le début de la crise de la COVID-19, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes a renforcé sa collaboration avec les institutions policière et judiciaire et avec ses organisations partenaires afin d'unir les forces et ainsi d'éviter une augmentation substantielle de la violence domestique au Luxembourg.

Le dispositif de gestion de crise mis en place par le ministère et ses partenaires prévoit notamment un monitoring hebdomadaire sur l'évolution de la violence domestique, le développement du site d'information violence.lu et la mise en place d'une helpline s'adressant tant aux femmes qu'aux hommes victimes de violence domestique.

Avec les nouvelles mesures sanitaires prises par le gouvernement, notamment par rapport aux rassemblements privés et au couvre-feu, une vigilance globale reste de mise face au risque d'une escalade de conflits familiaux et de violences domestiques. C'est dans ce contexte que la ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, appelle à maintenir les mesures d'aide déployées et à assurer une prise en charge des victimes et auteur-e-s de violence domestique. Les services de police continuent d'intervenir pour aider les personnes victimes de violence et écarter l'auteur-e du domicile pendant le couvre-feu.

«Dans ces temps de crise, je tiens à réitérer que personne n'a à subir la violence domestique. Toute forme de violence reste réprimée par la loi et les dispositions légales ne sont pas suspendues par les mesures sanitaires. Au cas où vous subissez de la violence vous pouvez à tout moment vous libérer de l'emprise d'un-e partenaire violent-e. Il y a de l'aide.», souligne Taina Bofferding, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

En cas d'urgence, la police est à joindre au numéro d'appel 113, et pour tout conseil dès les premiers signes pouvant mener à un acte violent la helpline violence est joignable au numéro 2060 1060 sept jours sur sept, de 12 à 20 heures. En ligne, le site www.violence.lu rassemble une liste de contacts ainsi que des conseils pratiques pour obtenir de l'aide ou soutenir un proche concerné.