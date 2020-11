De Large Scale Testing ass wichteg a liwwert präzis personaliséiert Daten, mee et muss ee matmaachen.

Et gëtt en anert Instrument, mat deem d'Verbreedung vum Virus landeswäit iwwerwaacht gëtt. An do mécht jidderee vun eis mat, allkéiers, wann en op d'Toilette geet. De List, also de "Luxembourg Institute of Science and Technology" iwwerwaacht zanter 15 Joer, wat an eise Kläranlagen ukënnt. Dorënner och de SARS-CoV-2. A grad des Donnéeë spillen den Ament eng wichteg Roll, fir déi allgemeng Corona-Situatioun hei am Land anzeschätzen. Wéi ginn dës Prouwe gemaach? A wat sinn d'Vir- an Nodeeler vun der sougenannter "Coronastep"-Etüd?