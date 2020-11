Den Opwand fir dës 34. Studentefoire war grouss. An och wa ganz vill potentiell Aussteller kontaktéiert goufen, krut net jiddereen d'Kéier.

Am Plaz vun de gewinnte Stänn an de Foireshalen um Kierchbierg, op deene virwëtzeg Lycéesschüler bei Decisiounen iwwert hir Zukunft gehollef kruten, ass d'Studentefoire dëst Joer wéinst der Pandemie reng digital.

Gutt 80 Exposanten hunn e Méindeg hire virtuelle Stand opgemaach, e Mëttwoch an e Freideg ginn iwwerdeems Presentatiounen iwwer Videokonferenz ugebueden. Den Opwand fir dës 34. Studentefoire war grouss, seet d'Isabelle Reinhardt vum Héichschoulministère. An och wa ganz vill potentiell Aussteller kuerz virum Summer kontaktéiert goufen, krut net jiddereen d'Kéier.

"D'Delaie ware kuerz. Fir eis am Héichschoul- a Fuerschungsministère, sou wéi och fir d'Exposanten, sou wéi och fir eben déi Partner, mat deene mer zesummegeschafft hunn an nach ëmmer zesummeschaffen dës Woch, fir eben déi Plattform z'erstellen. Mir hu probéiert, an deenen Delaien ze bleiwen, an deenen Delaien ze schaffen. Mee déi ware relativ kuerz, wat och ee vun den Argumenter ass, firwat net all Exposant prett war, fir digital ze goen."

Ob eventuell Elementer vun dësem neie Studentefoire-Modell an Zukunft iwwerholl ginn, wann een och nees grouss physesch Evenementer organiséiere kann, wëll een eréischt no der Foire decidéieren, esou nach d'Isabelle Reinhardt vum Héichschoulministère.

Vu moies 9 bis owes 18 Auer ass d'Studentefoire iwwert dëse Link en Donneschdeg an e Freideg accessibel.

Le mardi 10 novembre 2020, Claude Meisch, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a présenté, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à la Maison du savoir du Campus Belval, la plateforme digitale www.studentefoire-goes-digital.lu qui hébergera, du 9 au 13 novembre 2020, la 34e édition de la Foire de l'étudiant, entièrement digitale.

La Foire proprement dite est précédée de trois journées d'exploration, qui ont lieu du 9 au 11 novembre 2020. Pendant cette période, les élèves des classes terminales et le public intéressé ont l'occasion de découvrir la nouvelle plateforme, où ils trouvent en 7 blocs thématiques quelque 180 exposants d'une quinzaine de pays différents: universités, cercles et associations d'étudiants, ambassades, services d'information et acteurs du monde professionnel. Ils peuvent déjà visiter les stands, consulter et télécharger le matériel d'information proposé par les exposants, ainsi que prendre des rendez-vous en vue de la phase d'interaction directe. Dans les lycées, les élèves sont encadrés, pendant cette phase d'exploration, par les membres de la cellule d'orientation, qui leur présentent le concept de la Foire et les guident dans leur navigation.

La Foire de l'étudiant connaîtra son point culminant du 12 au 13 novembre 2020 avec deux journées d'interactivité qui permettront en outre aux visiteurs d'entrer en interaction directe avec les exposants via les chats et la participation aux webinaires. Les élèves auront également la possibilité de s'adresser aux représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui les guideront dans leurs démarches et leur fourniront maintes informations utiles.

«Même si la Foire se présente cette année sous une forme toute nouvelle, son objectif reste le même que par le passé: permettre aux élèves des classes terminales de se renseigner aussi bien sur les études supérieures et la vie estudiantine que sur le monde du travail et les perspectives de carrière, et cela en échange direct avec les représentants des universités et établissements d'enseignement supérieur, avec les associations et cercles d'étudiants et avec les représentants du monde professionnel», souligne Claude Meisch, tout en invitant les élèves à profiter au maximum de cette plateforme d'information et d'échange et à ne pas hésiter à revenir, pendant les semaines et les mois à venir, aux contacts qu'ils auront ainsi pu nouer.