De Mathias Link gëlt als Expert am Beräich vun de Weltraumressourcen an hat bis ewell en Direkterposte bei der Lëtzebuerger Space Agence (LSA).

D'Luxembourg Space Agence huet hien zesumme mam Fuerschungsinstitut LIST op den neie Posten nominéiert. Am Communiqué gëtt präziséiert, datt de Mathias Link säi Posten trotz neien Obligatiounen bäibehält.

Offiziellt Schreiwes

Mathias Link nommé directeur intérimaire du European Space Resources Innovation Centre (11.11.2020)

Communiqué par: ministère de l'Économie / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) L'Agence spatiale luxembourgeoise (LSA) et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) ont nommé Mathias Link directeur ad interim du European Space Resources Innovation Centre (ESRIC).

En août 2020, la LSA et le LIST ont créé conjointement ce nouveau centre d'innovation en tant que département au sein du LIST dans une première phase. L'Agence spatiale européenne (ESA) le rejoindra en tant que partenaire stratégique d'ici la fin de 2020. La création de l'ESRIC fait suite à un accord de coopération signé entre l'ESA et le gouvernement luxembourgeois en 2019. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative SpaceResources.lu, lancée en 2016 pour promouvoir l'exploration pacifique et l'utilisation durable des ressources spatiales. L'ESRIC a pour ambition de devenir un centre d'expertise internationalement reconnu pour les aspects scientifiques, techniques, commerciaux et économiques liés à l'utilisation des ressources spatiales pour l'exploration humaine et robotique, ainsi que pour une future économie spatiale.

Mathias Link dirigera le développement et les premières activités de l'ESRIC avec ses principaux partenaires. Cela inclut le soutien au recrutement d'un futur directeur de l'ESRIC. Mathias Link continuera à remplir son rôle à la LSA tout en assumant ses nouvelles responsabilités au sein de l'ESRIC.

Mathias Link est reconnu comme un expert dans le domaine des ressources spatiales, et occupe actuellement le poste de directeur des Affaires internationales et des Ressources spatiales à la LSA. Il travaille à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Luxembourg dans le domaine spatial, en se concentrant sur les affaires internationales, les questions juridiques et réglementaires, la recherche, ainsi que les finances. Il est chargé de la coordination de l'initiative SpaceResources.lu depuis son lancement en 2016. Avant de rejoindre la LSA, Mathias Link a occupé des fonctions similaires au sein du ministère de l'Économie et de Luxinnovation. Depuis plus de dix ans, Mathias Link représente le Luxembourg dans les comités liés à l'espace de l'Union européenne et de l'ESA, ainsi qu'au Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS). Il a également été membre du groupe de travail de La Haye sur la gouvernance des ressources spatiales internationales.

Avant de rejoindre le secteur public, Mathias Link a occupé des postes dans la société de conseil en gestion Booz Allen Hamilton, chez Siemens Corporate Technology à Munich et dans les laboratoires de recherche Philips à Eindhoven. Mathias Link est titulaire d'un doctorat en physique appliquée de l'Université de Lorraine en France, et d'un master en ingénierie microtechnique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse.