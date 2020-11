Et ass den Appell un d'Proprietäre vu Gefligel an anere Vigel, fir präventiv opzepassen, nodeems d'Vullegripp an Däitschland an Holland opgetaucht ass.

De Ministère an d'Veterinairesinspektioun si formell, den Ament gëtt et keng Vullegripp hei am Land. Fir datt dat sou bleift, soll d'Gefligel dobanne gehale ginn, fir all Kontakt mat wëllen Déieren z'evitéieren,.

D'Déiere sollen och bannena gefiddert ginn. All Verdachtsfall muss dem Veterinär gemellt ginn an all Import vu Gefligel vun engem offiziellen Veterinär aus deem Land zertifiéiert ginn. Dës Obligatioun spillt och, wann een Gefligel op engem Maart keeft.

D'Veterinärsinspektioun erënnert och nach emol drun, datt et fir de Mënsch bei der Consommatioun vu Fleesch an Eeër kee Risiko gëtt.

Schreiwes Landwirtschaftsministère

Luxembourg sans grippe aviaire, mais les détenteurs de volaille et d'oiseaux priés de respecter les mesures préventives de biosécurité! (11.11.2020)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Le virus influenza aviaire n'est actuellement pas présent au Grand-Duché, mais a été détecté sur des oiseaux migrateurs et non-migrateurs ainsi que sur des volailles aux Pays-Bas et en Allemagne, entre autres.

Afin d'éviter l'apparition et l'extension de ce virus hautement pathogène au Luxembourg, l'Administration des services vétérinaires rappelle aux détenteurs de volailles et d'oiseaux les mesures préventives de biosécurité:

Pour protéger les volailles domestiques contre tout contact avec les oiseaux sauvages, il est recommandé de confiner les volailles à l'intérieur ou de couvrir les enclos avec des filets. Le nourrissage et l'abreuvement se font à l'intérieur des bâtiments. L'abreuvement des volailles avec l'eau de réservoirs d'eaux de surface accessibles aux oiseaux sauvages est interdit.

Toute suspicion de grippe aviaire (p.ex. mortalité anormale) est à signaler à un vétérinaire.

Toute importation de volaille doit être certifiée (TRACES) par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Cette obligation est aussi valable en cas d'achat de volaille sur un marché.

L'Administration des services vétérinaires tient à rappeler que la consommation de viande et d'œufs est sans risque pour l'homme.