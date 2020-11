An Zukunft soll genee festgeluecht ginn, wat de Staat fir eng gewëssen Aarbechtsplaz oder fir gewëssen Accorden dierf kucke goen a wat net.

Fir e Waffeschäin ze kréien oder wann een e Kand wëll adoptéieren, soll an Zukunft méi dierfe kontrolléiert gi wéi just de Casier.

D'Justizministesch Sam Tanson huet e Mëttwoch de Gesetzprojet virgestallt, deen d'Prozedure vum sougenannte „contrôle d'honorabilité“ reegelt.

Den Ausléiser fir deen Text waren d'Diskussiounen ëm d'Policefichiere virun annerhallwem Joer. Wat däerf de Staat kucke goen, fir eppes auszestellen oder fir eng gewëssen Aarbechtsplaz?

An Zukunft soll dat genee festgeluecht sinn. D'Proportionalitéit soll garantéiert sinn, dat heescht, et soll just dat gekuckt ginn, wat wierklech néideg ass.

Fir eng Magistrat oder Notaire-Plaz ginn zum Beispill nieft dem Casier och nach d'Deliten an d'Crimmen aus de leschte 5 Joer gekuckt.

Wann een e Waffeschäin ufreet oder fir eng Adoptioun, geet de Contrôle nach méi wäit. Elo ginn och non-lieuxen oder Affäre gekuckt, déi ouni Suitte klasséiert goufen. Zum Beispill Gewalt am Stot, wou Faite passéiert sinn, mä wou awer um Enn d'Plainte zréckgezu gouf.

Extrait Sam Tanson

Déi gréisst méiglech Sécherheet fir Drëttpersoune soll garantéiert ginn, huet d'Sam Tanson ënnerstrach.