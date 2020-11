De Grand-Duc an d'Gesondheetsministesch waren e Mëttwoch op Besuch bei der Santésdirektioun vun der EU-Kommissioun op der Cloche d'Or.

Am Kader vun der aktueller Corona-Pandemie decidéieren d'EU-Memberstaaten deels ënnerschiddlech Mesuren a Restriktiounen. Op gewëssenen Niveaue gëtt awer och via d'EU-Kommissioun zesummegeschafft. Eng Schlëssroll spillt do d'Direction générale de la santé, déi hire Sëtz op der Cloche d'Or huet.

De Grand-Duc Henri an d'Gesondheetsministesch waren um Donneschdeg op Visitt am Gebai, an deem eng 70 Leit schaffen. Si haten d'Geleeënheet, sech mam Direkter vun der Santé publique, dem John F. Ryan, z'ënnerhalen. Hien huet an deem Kader Erkläerunge ginn zu den Aufgaben a Missioune vun der „DG Santé", besonnesch och elo am Kontext vun der Corona-Pandemie. Dozou gehéiert ënnert anerem den Akaf vu Schutzmaterial, Medikamenter a Vaccinen.Dat heescht, d'EU-Kommissioun ënnerschreift Kontrakter mat verschiddene Produzenten, fir esou Material ze reservéieren, wat da vun den eenzelen EU-Memberstaate jee no Besoin ka kaf an der Populatioun zur Verfügung gestallt ginn.

Dernierft ass d'Direction générale de la santé vun der EU-Kommissioun zoustänneg fir d'Date vun all Land, betreffend déi national Infektiounszuelen a Mesuren ze sammelen an am Aa ze behalen. Weider ka se intervenéieren, wann zum Beispill verschidde Staaten decidéieren, d'Grenzen zouzemaachen an domat den Transport vu Marchandisen, Medikamenter oder Vaccine riskéiert, ënnerbrach ze ginn. D'DG Santé ass och e permanenten Uspriechpartner a Beroder vun der Lëtzebuerger Regierung an der Lutte géint de Coronavirus.

Visite de S.A.R. le Grand-Duc et de Paulette Lenert à la Direction générale de la santé de la Commission européenne à la Cloche d'Or (11.11.2020)

Aujourd'hui, S.A.R. le Grand-Duc a visité, ensemble avec la ministre de la Santé, Paulette Lenert, la Direction générale de la santé de la Commission européenne, située au Luxembourg. Ils y ont pu rencontrer et s'entretenir avec le directeur de la Santé publique, John F. Ryan, du centre de crise avant d'assister à une réunion virtuelle du Comité de sécurité sanitaire (CSS), qui occupe un rôle clé dans la coordination des mesures de lutte contre la pandémie COVID-19.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Commission européenne a mis en œuvre tous les instruments possibles pour soutenir les efforts nationaux visant à endiguer la pandémie et pour coordonner les mesures prises non seulement par les États membres, mais également par les pays tiers, à commencer par le financement de l'instrument d'aide d'urgence, la réserve commune de matériel médical ainsi que la passation conjointe de marchés pour les contre-mesures médicales (gants, masques, ventilateurs, traitement, médicaments de soins intensifs, tests antigéniques, matériel de laboratoire, etc.).

Dans son discours prononcé durant la plénière virtuelle, S.A.R. le Grand-Duc a souligné l'importance et la valeur ajoutée de l'Union européenne dans la gestion de la crise sanitaire. Il a rappelé entre autres que: «L'épidémie actuelle de corona nous a fait prendre conscience du lien entre la santé et le reste de la société. Le Luxembourg est particulièrement vulnérable aux menaces sanitaires transfrontalières compte tenu de sa situation géographique. C'est dans l'intérêt du pays que l'Europe soit efficacement protégée contre ces menaces.»

Le chef d'État a chaleureusement remercié les efforts déployés par les membres et le personnel de la Direction générale de la santé et du Comité de sécurité sanitaire qui ont travaillé jour et nuit pour protéger les citoyens, toujours en étroite collaboration avec tous les États membres.

«Votre travail collaboratif illustre le meilleur de ce que représente l'Europe. C'est un grand honneur d'accueillir le Comité de sécurité sanitaire de l'UE au Luxembourg.»

La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a souligné le rôle important de la Direction générale de la santé: «Pendant cette crise sanitaire sans précédent et face à un nouveau virus, la guidance des services de la DG SANTE implantés au Luxembourg a contribué à faciliter le processus décisionnel des États membres. L'accès rapide à des informations fiables et basées sur des preuves scientifiques est déterminant pour une gestion de crise efficace. Je souhaite tout particulièrement remercier l'équipe de la DG SANTE d'avoir réussi à rassembler les États membres autour d'une vision commune de la gestion de crise, et ce malgré le fait que tous les systèmes de santé sont différents. Une action concertée entre tous les pays fera en sorte que l'Union européenne sortira plus forte de cette crise.»

La Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement avec les autres institutions de l'UE, les États membres ainsi qu'avec les partenaires internationaux membres du G7 et de l'OMS, y compris au moyen du système d'alerte rapide, géré par la direction de la santé publique SANTE au Luxembourg.

La stratégie de la Commission concernant les vaccins vise à garantir la production de vaccins au sein de l'UE et à assurer aux États membres un approvisionnement suffisant au moyen de contrats d'achat anticipé conclus avec des producteurs de vaccins. Dans le même temps, des procédures d'autorisation ainsi que des normes de sécurité strictes et solides seront respectées à tout moment. La stratégie de vaccination présentée par la Commission aidera les États membres à définir les groupes vulnérables qui devraient bénéficier de la vaccination.

Le Comité de sécurité sanitaire (CSS)

Le Comité de sécurité sanitaire a pour mandat de renforcer la coordination et le partage des meilleures pratiques et des informations sur les activités nationales de préparation aux crises sanitaires. Les réunions plénières du Comité de sécurité sanitaire sont organisées dans les locaux sécurisés du château de Senningen, mis à disposition par le gouvernement luxembourgeois.

Le Comité de sécurité sanitaire est l'organe clé de coordination de l'UE dans la gestion de la crise sanitaire actuelle. Avec le soutien du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA), le comité couvre tous les aspects liés à la pandémie, notamment l'approvisionnement en équipements de protection individuelle, en médicaments et en dispositifs médicaux, et le maintien d'un accès rapide aux capacités de santé publique, grâce à un soutien financier pour le transport du personnel médical et des patients entre les États membres.

La Direction générale de la santé de la Commission européenne

La Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) est chargée de la mise en œuvre des lois de l'Union européenne sur la sécurité des aliments, la santé des végétaux, le bien-être animal et la santé publique. En mettant en commun les connaissances, l'expérience et les ressources qui peuvent aider à résoudre les problèmes communs, la mission de la DG SANTE consiste à améliorer la santé et la sécurité des citoyens européens – des conditions préalables à la prospérité économique et à la cohésion sociale.

La direction «santé publique» de la Direction générale de la santé est basée au Luxembourg, conformément au traité, qui a établi les services de santé au Grand-Duché.[1] La direction de la santé publique soutient la DG SANTE dans la réalisation de ses principaux objectifs en travaillant sur la gestion et la prévention des maladies, la santé internationale, l'information sanitaire et la santé dans toutes les politiques. L'une des principales activités de cette direction vise à soutenir la gestion des crises et la préparation sanitaire dans les États membres et à favoriser l'échange et le transfert efficace des meilleures pratiques au profit de la société et l'amélioration de la qualité et durabilité des systèmes de santé. Ce faisant, la direction de la santé publique coordonne les travaux du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et gère le Comité de sécurité sanitaire de l'UE (CSS).