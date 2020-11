Bei de Bränn zu Miedernach an zu Réimech blouf et beim Materialschued. Bei den Accidenter zu Bartreng an zu Esch goufen am ganzen 3 Leit blesséiert.

Zu Miedernach hat géint 18 Auer e Kamäin gebrannt. D'Pompjeeë vu Miedernach, Iermsdref, Konsdref an aus der Fiels waren op der Plaz. Tëscht Réimech an Elleng-Gare stoung en Auto a Flamen, dat géint 18.30 Auer. Hei waren d'Pompjeeë vu Réimech geruff ginn, fir d'Feier ze läschen. A béide Fäll ass et beim Materialschued bliwwen. E Blesséierten gouf et awer kuerz no 21 Auer, wéi en Auto zu Bartreng an e Bam geknuppt ass. De Samu, grad ewéi d'Ambulanz vu Mamer an d'Pompjeeë vu Bartreng-Strossen an aus der Stad waren op den Accident geruff ginn. 2 Blesséierter mellt de CGDIS bei engem Accident zu Esch an der Cité Dr. Nicolas Schaeftgen, bei deem sech zwee Autoen ze pake kruten. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Esch waren am Asaz.