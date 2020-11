Wou sinn déi verschidde Vaccinen géint de Covid 19 drun? Wie gëtt fir d'éischt geimpft, wann dat bis méiglech ass?

Wéi eng Niewewierkunge kann dee Vaccin hunn? Gëtt ee forcéiert sech z'impfen? An wat ass iwwert d'Kontrakter gewosst, déi d'EU mat der Pharmaindustrie huet?



Déi an nach vill aner Froen hunn d'Leit e Mëttwoch der grénger Europadeputéierten Tilly Metz an hirem Parteikolleeg an Apdikter, dem Deputéierten Marc Hansen, op engem Webinar gestallt.

Covid19 - Froen un d'Tilly Metz an de Marc Hansen

Virop goung et natierlech ëm de Vaccin vu Biontech a Pfizer. Déi zwou Entreprisen hate jo e Méindeg annoncéiert, datt si en Impfstoff hunn, bei deem si eng Effikassitéit vun 90 Prozent nogewisen hunn.

Et ass ee vun zwee Vaccinen deen elo an der klinescher Phase 3 ass an elo ass déi europäesch Agence vum Medikament gefuerdert, sot d'Tilly Metz. Déi zwou Entreprisen hunn d'Resultater vun hire klineschen Tester do eragereecht.

"Elo muss d'Agence européenne vum Medikament déi Resultater analyséieren, ënnert d'Lupp huelen, evaluéieren fir datt mer de Feu vert fir de Vaccin kënne ginn".



Et gouf nach emol ënnerstrach, datt sécher net all d'Leit matenee kënne geimpft ginn. Prioritär si fir de Marc Hansen vulnerabel an eeler Leit, mä awer och déi Persounen, déi no bei deene sinn, déi eventuell positiv sinn.

Op d'Fro hinn op den Deputéiert et fir méiglech hält, datt d'Leit forcéiert ginn sech impfen ze loossen, huet de Marc Hansen geäntwert, datt et zu Lëtzebuerg keng Impfflicht gëtt an datt hien sech dat och net kéint virstellen. Dat wier senger Meenung no och kontraproduktiv.

"Fir mech geet dat Ganzt iwwert eng transparent Kommunikatioun, déi vertrauensbildend wierkt an ech mengen net, datt een andeems een ee forcéiert, dass een domadder e gutt Resultat erzwénge kann. An Däitschland sinn se an Tëschenzäit och esouwäit, datt se soen, datt et kee Wäert huet d'Populatioun ze zwéngen."



Eng Fuerderung déi der Tilly Metz um Häerz läit ass méi Transparenz wann et ëm d'Kontrakter tëschent der EU an der Pharmaindustrie geet. Do wieren nach eng Partie Froen ob, dat eenzegt wat bis elo gewosst wier, dat wier, datt e Kontrakt mat Astra Zeneca ënnerschriwwe gouf an deem d'EU sech 300 Milliounen Dosissen Vaccin fir 336 Milliounen Euro séchert.

"Dat sinn sougenannten Virverkafsrechter, déi do gemaach gi sinn. Kontrakter fir datt d'Europäesch Unioun souwuel d'Entwécklung wéi och d'Produktioun vun deene Vaccinen ënnerstëtzt. Mir wëssen awer näischt iwwert d'Konditiounen aus deem Kontrakt. Mir wëssen näischt iwwer Responsabilitéitsklauselen. Wat geschitt wann e Patient Niewewierkungen entwéckelt? Wien ass do responsabel?"

Wat d'Niewewierkungen ugeet, huet de Marc Hansen präziséiert, datt ee muss op d'Zousazstoffer oppassen, déi d'Effikassitéit solle verbesseren. Ee méiglechen Zousazstoff ass Aluminium.

"Do goufen et scho mol an der Zäit Problemer, datt wann Impfungen ënner Héichdrock gemaach goufen, datt do méi där Substanzen dra gemaach goufen fir ebe manner Impfstoff mussen ze notzen. Dat ass sécherlech eppes wou een hei och muss oppassen, well dat kann awer mol Niewewierkunge mat sech bréngen."



D'Tilly Metz an de Marc Hansen hunn ënnerstrach, datt een d'Ängschte vun de Leit wat de Vaccin betrëfft muss eescht huelen an datt all Mënsch iwwerall op der Welt d'Méiglechkeet muss kréien sech impfen ze loossen.