An dësen aussergewéinlechen Zäite behaapt d'Paulette Lenert sech un der Spëtzt, de Jean Asselborn verléiert, d'CSV stagnéiert.

Wéi sympathesch a kompetent wierken d'Politiker? Déi Fro stellt traditionell de Politmonitor vun TNS Ilres, deen am Optrag vun RTL a vum Wort realiséiert gouf.

D'Gesondheetsministesch spillt an der sanitärer Kris d'Haaptroll an eng ganz grouss Majoritéit vun de Leit schéngt mat Aarbecht an Optrëtt vun der Paulette Lenert zefridden ze sinn.

Wéi am Juli steet d'LSAP-Politikerin un der Spëtzt vum Klassement, sou de Luc Biever, Direkter vun TNS Ilres. D'Paulette Lenert konnt souguer beim Volet Sympathie nach liicht zouleeën:

Si hat deemools e Score vun 90, si confirméiert deen a bleift op der éischter Plaz.

Dono da gëtt et e Changement um Podium. Den zweete Protagonist an der Covid-Kris, den DP- Premier Xavier Bettel egaliséiert säi Score an iwwerhëlt domadder den LSAP-Ausseminister Jean Asselborn, dee verléiert:

Déi éischt grouss Iwwerraschung: de Jean Asselborn fält vu 85 op 78 an ass an dësem Politmonitor dee Politiker, deen am meeschte verléiert.

Besonnesch bei de Männer léisst den Ausseminister Plommen, do geet et bei der Sympathie ëm 11 Punkten erof, woubäi de Jean Asselborn allgemeng natierlech op héijem Niveau bleift.

D'Interpretatiounen a Kommentaren vun dëser Evolutioun misst een natierlech aneren iwwerloossen, sou de Luc Biever:

Natierlech kann ee verschidden Hypotheesen hunn. Zum enge sinn d'Suerge méi innepolitesch am Moment. Ass et, datt eventuell Leit soen, hien huet zwar eng gutt Aarbecht gemaach, ma et gëtt awer sou lues Zäit, datt anerer bäikommen? Dat sinn awer alles Spekulatiounen.

Sou zimmlech all déi aner LSAP-Minister hu bäigeluecht, notamment Romain Schneider, Dan Kersch an Taina Bofferding, dat selwecht gëllt fir d'DP-Leit Corinne Cahen a Lex Delles, fir den Educatiounsminister Claude Meisch goung et allerdéngs biergof.

D'LSAP- an d'DP-Ministeren hunn éischter de Wand am Réck. Et sinn de Premier an d'Gesondheetsministesch, déi medial present sinn an dës Kris geréiere mussen.

Déi gréng Kolleegen hunn aner Dossieren, déi am Moment - obwuel se nach ëmmer zu de Suerge gehéieren - net méi wierklech op der éischter Plaz bei de Leit stinn.

Bei de Grénge konnten zwar Leit wéi den neie Policeminister Henri Kox oder nach d'Fraktiounscheffin Josée Lorsché sech däitlech verbesseren, bleiwen awer an der ënneschter Hallschent vum Klassement.

Den neie grénge Co-President Meris Sehovic realiséiert de schlechteste Score am aktuelle Politmonitor, wat awer wuel virun allem dru läit, datt hien nach net esou bei de Leit bekannt ass.

D'Oppositioun kritt sech an dëser Kris allgemeng manner profiléiert. D'CSV-Käpp trëppele bei Sympathie a Kompetenz gréisstendeels op der Plaz. Den Deputéierte Claude Wiseler bleift virop.

D'Fraktiounscheffin Martine Hansen an de President Fränk Engel maachen zwar liicht Terrain gutt, virun allem de Parteichef beweegt sech awer wäit ënnen am Tableau:

Wat do opfält, ass datt hie vun de Politiker, déi mir ofgefrot hunn, deen ass, dee bei der eegener Stammwielerschaft de schlechteste Score kritt

Bei der ADR kann den neie Chef vum parlamentaresche Grupp Fernand Kartheiser net un d'Wäerter vum fréieren Deputéierte Gast Gibéryen uknäppen.

E weidere Gewënner am aktuelle Politmonitor heescht dann awer Sven Clement vun de Piraten:

Hien huet par Rapport zum Juni 7 Punkte bäigeluecht. Hien huet et fäerdeg bruecht, sech ëmmer rëm zu den Themen auszedrécken. Hien ass och een, dee medial gutt ukënnt.

Am bekannteste sinn iwwregens de Premier Xavier Bettel, den Ausseminister Jean Asselborn, de Mobilitéits- an Arméiminister François Bausch, d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert an den Educatiounsminister Claude Meisch.

