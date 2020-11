208 Plazen am Sureffectif missten an d’Cellule de reclassement, sou den LCGB an engem Communiqué no der Stoltripartite en Donneschdeg.

Den Ofbau vu 536 Aarbechtsplaze bei ArcelorMittal kéint mat 308 Preretraiten - dorënner 237 préretraite-ajustement - opgefaange ginn. 208 Plazen am Sureffectif missten an d’Cellule de reclassement. Dat schreift den LCGB an engem Schreiwes no der Reunioun vun der Stoltripartite en Donneschdeg de Moien. De Stolgrupp hat am September ee grousse Restrukturéierungsplang annoncéiert. Dat well engersäits d’Demande fir Stol méi kleng ass ewéi d’Offer a well ArcelorMittal Wëlles huet, gewëss Aktivitéiten z’automatiséieren an z’externaliséieren. Geplangt sinn Investissementer tëscht 150 an 200 Milliounen Euro. Den LCGB bedauert, datt ArcelorMittal d’Aktivitéite vun Dummeldeng op déi aner Sitte wëll transferéieren. Dat obwuel de Konzern sech am Ufank engagéiert hätt, dat net ze maachen. Den Hannergrond wier en Zitat "makaberen Deal" tëscht Delokaliséierung an engem attraktive Präis vu Grondbesëtz. ArcelorMittal plangt op sengem fréiere Site zu Dummeldeng d’Entwécklung vun engem ganze neie Quartier. En Datum fir eng nächst Reunioun ass nach net bekannt. Aarbechtsgruppe géingen elo d'Viraarbecht maachen. PDF: Schreiwes vum LCGB