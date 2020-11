"Eise Commerce – Eis Aarbechtsplazen – Eis Zukunft", sou heescht eng nei Campagne vum OGBL.

Et geet drëms, de Commerce ze stäerken an Aarbechtsplazen ze sécheren. De Coronavirus hätt d'Problemer, déi et scho gouf, nach verschäerft.

25.000 Leit schaffen am Secteur, deen am Moment saturéiert ass, seet d'Gewerkschaft. Mat iwwer 1,2 Millioune Meterkaree an iwwer 20 gréisseren Akafsgalerie läit Lëtzebuerg bei der Verkafsfläch pro Awunner an Europa op der 1. Plaz. Nei Aarbechtsplazen entsti kaum nach an nei Akafszenteren hunn et schwéier.

Den OGBL mécht 6 Propositioune fir datt de Commerce iwwerlieft.

D'Gewerkschaft fuerdert ënnert anerem e sektorielle Kollektivvertrag fir déi kleng Geschäfter., also Butteker mat manner wéi 50 Leit Personal, a kloer gereegelt Aarbechtszäiten.

E Moratoire vun 3 Joer soll komme fir nei Akafszentren. D'Loyere fir Butteker sollen déi nächst 3 Joer agefruer, also net gehéicht ginn. An den onofhängege Gewerkschaftsbond proposéiert e Bong, fir anzekafen, fir all Salarié, nom Modell vun den Iwwernuechtungsbongen.

En Zukunftsdësch "Commerce" an Entrevuen mat de Ministeren Dan Kersch a Lex Delles a mat der Lëtzebuerger Handelskonfederatioun si weider Aktiounen, déi den OGBL proposéiert.