Kuerz no 21 Auer hat zu Péiteng an der rue de la Chiers eng Friteuse gebrannt. Eng Persoun gouf blesséiert.

D'Pompjeeën an d'Ambulanz vu Péiteng waren op der Plaz.

Kuerz no 18 Auer hat zu Ierpeldeng-Sauer an der rue Laduno eng Poubelle gebrannt, déi no bei engem Haus stoung. D'Pompjeeë vun Angelduerf an Ettelbréck goufe geruff, fir ze läschen. Och d'Ettelbrécker Ambulanz war op der Plaz.