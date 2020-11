D'Staatsbeamtegewerkschaft kritiséiert an engem Communiqué de schläichende Versuch, fir den ëffentlechen Déngscht ze privatiséieren.

Et wier e groussen Affront, dass an Zukunft Vertrieder aus der Privatwirtschaft un der Spëtzt vu spezialiséiert Lycéeë sollen dierfe stoen.

Et geet hei ëm e Gesetzprojet vum Educatiounsministère, wou virgesinn ass, dass an Zukunft Direkteren a stellvertriedend Direkteren net méi musse 5 Joer laang an der Kategorie A vum Staatsdéngscht geschafft hunn. Donieft sollten dës Kandidaten aus dem Privatsecteur och d'Méiglechkeet kréien, an de Chefetage vum „CGIE" dem „Centre de gestion informatique de l'éducation" kënne schaffen a se bräichten och keng pedagogesch Kenntnisser méi.

D'CGFP kritiséiert, dass d'Regierung déi sanitär Kris géing ausnotzen, fir eng zweiwelhaft Reform duerch ze peitschen. Weder d'Gewerkschaften, nach d'Schouldirektioune wären ëm hir Meenung gefrot ginn. Et misst onbedéngt verhënnert ginn, dass den ëffentlechen Déngscht elo vu Vetternwirtschaft iwwerrullt gëtt. D'Chamber misst elo hir Kontroll-Funktioun assuméieren, sou schreift et nach d'CGFP.