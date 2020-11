D'Lutte géint den Terrorismus war e Freideg Sujet vun enger Visio-Konferenz vun den EU-Ministere fir d'affaires intérieures.

Den Austausch tëscht den EU-Memberstaate misst verbessert ginn, um Niveau vun de Baussegrenzen misst en Effort gemaach ginn, mä d'Bannegrenzen dierften net a Fro gestallt ginn. Dat sot de Lëtzebuerger Minister fir bannenzeg Sécherheet, den Henri Kox, no der Konferenz de Freideg de Mëtteg. Ugeschwat op d'Terroralerte zu Lëtzebuerg en vue vun der rezenter Attack zu Nice huet den Henri Kox drun erënnert, datt mir hei am Land e Stufeplang hunn.

"An deen ass de Moment op 2. Et ass keng besonnesch Alerte-Situatioun fir Lëtzebuerg virgesinn. Dee Beräich gëtt de Moment vun anere Ministere koordinéiert, mä et brauch ee sech de Moment keng Suerg ze maachen."

Den Henri Kox huet nach ënnerstrach, datt et an der Lutte géint den Terrorismus net ëm e Kampf géint Reliounen, mä géint Extremismus goe géing an datt keen Amalgamm tëscht Immigratioun an Terrorismus dierf gemaach ginn.

Et ass e Fundament do fir d'Bekämpfung vum Terrorismus, mä op ville Punkten muss nach nogebessert ginn. Et géifen dem Henri Kox no 3 Haapterausfuerderunge ginn, un deene geschafft misst ginn.

"Wéi kënne mer um Internet verhënneren, datt Radikaliséierung an Extremismus verbreet ginn. En zweeten ass, datt d'Kommissioun eng Kommunikatioun fir den Dezember mécht, wéi den Aktiounsplang oder wéi iwwerhaapt déi eenzel Elementer an der Bekämpfung vum Terrorismus funktionéieren. An en drëtten: wéi ass d'Kooperatioun tëscht de Polizisten. Muss déi verstäerkt ginn? Wéi ka se verbessert ginn?"

Déi nei Technologië kéinten och an der Lutte géint den Terrorismus agesat ginn. D'Grondrechter dierften awer net a Fro gestallt ginn, huet den Henri Kox präziséiert. Virun allem am Beräich vun der Verschlësslung misst opgepasst ginn, datt dës net u sech a Fro gestallt ginn, vue datt se e wichtegt Sécherheetselement an der digitaler Kommunikatioun wier. Verbesserunge wieren notamment am Austausch néideg.

"D'Operabiltiéit, dat heescht wéi eng Moyenen hunn déi eng an déi aner, a wéi kann dat besser vernetzt ginn. Den Espace Schengen dierf net geaffert ginn, mä op de Baussegrenze muss nach en Effort gemaach ginn."

Vun de Ministere wier ganz kloer festgehale ginn, datt Europa eng Wäertegemeinschaft ass, datt d'Rechtsstaatlechkeet ëmmer als Grondprinzip ganz héich gehale misst ginn. Ënnerstrach huet den Henri Kox awer och, datt et hei net ëm e Kampf géint eng Relioun geet, mee ëm e Kampf géint de brutalen Extremismus.

Offiziellt Schreiwes

Henri Kox a participé à la visioconférence du Conseil «Justice et affaires intérieures» extraordinaire de l'UE (13.11.2020)

Communiqué par: ministère de la Sécurité intérieure

Le 13 novembre 2020, le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, a participé à la réunion informelle des ministres chargés des «affaires intérieures» de l'UE, organisée en format visioconférence par la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne.

Suite aux attentats terroristes survenus entre autres à Paris, Dresde, Conflans-Sainte-Honorine, Nice et Vienne, la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne a décidé de mettre à l'ordre du jour du Conseil JAI du 13 novembre 2020, une discussion politique sur ce sujet, le but étant de faire le point et de renforcer davantage la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme.

Dans ce contexte, il a été constaté qu'au cours des dernières années, le rôle de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) en matière de lutte contre le terrorisme a été développé notamment à travers son centre européen de contre-terrorisme, tout comme l'utilisation des bases de données et systèmes d'informations européens. Les nouvelles technologies telle que l'intelligence artificielle peuvent aussi être mobilisées dans la prévention et la poursuite des crimes terroristes. Henri Kox a, dans ce cadre, précisé que le défi restera d'utiliser le plein potentiel de ces technologies sans faire de concessions concernant les droits fondamentaux. Cette remarque prévaut surtout pour le domaine du chiffrement. En effet, le Luxembourg se prononce pour une solution qui ne remet pas en cause le chiffrement en soi, car ce dernier constitue un élément primordial pour la sécurité de nos communications digitales.

La mise en œuvre de la législation européenne sur l'interopérabilité des bases de données est nécessaire pour renforcer le fonctionnement et préserver la sécurité de l'espace Schengen tout en donnant aux services répressifs les moyens en vue de combattre efficacement le terrorisme sous toutes ses formes. Le ministre Kox a ainsi déclaré que des efforts supplémentaires peuvent encore être déployés en matière d'échange d'information et de coopération entre les services répressifs. L'initiative de la présidence allemande d'un partenariat européen de police vise à aller dans ce sens. Cette coopération policière est importante afin de sauvegarder le plein fonctionnement de l'espace Schengen sans contrôles aux frontières intérieures.

Tous les ministres ont fermement condamné toute forme de terrorisme et les évènements récents n'ont fait que renforcer la volonté européenne de lutter contre ce fléau, touchant au cœur l'intégrité et les valeurs de l'Union européenne et de ses citoyens.

Cinq ans jour pour jour après les attentats du Bataclan et aux abords du stade de France à Paris, une pensée est dirigée vers les victimes du terrorisme de ces dernières années.