Face à la forte recrudescence des nouvelles infections à la COVID-19, les équipes du Contact Tracing et de la Helpline Santé ont été significativement augmentées au cours des dernières semaines, comptant aujourd’hui 220 personnes, dont notamment 68 venant du groupe Luxair. Suite à ce renforcement du personnel, les services respectifs de l’Inspection sanitaire ont déménagé provisoirement dans l'un des anciens bâtiments de Ferrero au Findel depuis le 27 octobre 2020. Lors d’une visite des lieux, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, et le Directeur général de Luxair, Gilles Feith ont pu s’échanger avec les équipes sur leurs expériences aux différents postes, allant des appels dans le cadre du traçage des contacts et de la Hotline, au soutien de la logistique ou encore du secrétariat. « Le renfort apporté par le personnel Luxair aux équipes de l’Inspection sanitaire - mis à rude épreuve au cours de ces dernières semaines, voire ces derniers mois - permet à Luxair de faire sa part pour limiter l’impact économique de cette crise. Voyager reste possible, Luxair fait tout pour permettre à nos clients de se déplacer en toute sécurité. C’est une solution « win-win », que je tiens à soutenir pleinement. » a souligné le Gilles Feith. Après une formation initiale intense, les personnes recrutées se sont entre-temps bien adaptées à leurs nouvelles responsabilités, de manière à ce que les retards encourus au cours des dernières semaines puissent être rattrapés sous peu. Comme l’a expliqué Paulette Lenert: « Le traçage rapide des cas, l’information et le soutien des personnes concernées, tout comme la solidarité de nous tous, constituent des éléments indispensables dans la lutte contre la propagation du virus. C’est un travail qui demande beaucoup d’empathie et un instinct sûr et je remercie tout un chacun pour son engagement inlassable. » Pour la semaine du 2 au 8 novembre, près de 12.600 cas-contacts étroits ont été identifiés pour plus de 4.100 personnes testées positif à la COVID-19. La ministre a encore lancé un appel chaleureux aux citoyens de participer au testing stratégique du « Large Scale Testing », qui constitue un pilier complémentaire au tracing. À travers le Large Scale Tesing, tous les ménages du Luxembourg seront invités progressivement, dans le but d’obtenir une meilleure appréciation de la propagation du virus parmi notre population. Participer au LST permet donc à chacun de participer à l’effort de détecter des cas positifs et de briser des chaînes d’infection