Dëse Projet, deen e Mëttwoch an der Chamber soll gestëmmt ginn, wär en absolutten No-Go, heescht et am Schreiwes.

An engem oppene Bréif un Deputéiert kritiséiert d'Féduse, de Syndikat vun de Lycées-Enseignanten, d'ADIL, dee vun de Lycées-Direkteren an d'CGFP de Gesetzprojet 7662 nawell ferm.

PDF: Oppene Bréif vu Féduse, ADIL a CGFP

Mat dësem Text géif nämlech d’Méiglechkeet geschaaft ginn, Direktiounsposten an de Schoulen an Zukunft

net méi, ewéi bis ewell, exklusiv mat erfuerene Kandidaten aus där héchster Fonctionnaireskarriär

beim Staat ze besetzen, mee och mat Leit aus dem Privatsecteur.

De Syndikalisten ass et och en Dar am Aen, dass een an Zukunft kann Direkter, respektiv Adjoint kéint ginn, och ouni e Minimum u Beruffserfarung an der Educatioun ze hunn. An och ouni d'Sprooche vum ëffentlechen Déngscht adequat ze beherrschen. Dat schreiwen d'Feduse, d'ADIL an d'Staatsbeamtegewerkschaft an deem gemeinsame Bréif.

Si fuerderen d'Deputéiert op, dëse Gesetzprojet vum Ordre du Jour ze huelen, fir d'Schoul net ze liberaliséieren.