Zu Märel sinn e Moto an en Auto kollidéiert, am Pommerlach gouf eng Persoun ugestouss an zu Uewerkuer sinn 2 Autoen anenee gerannt.

Et war kuerz no 18 Auer, wéi zu Märel an der Lonkecher Strooss e Moto an en Auto net laanschtenee komm sinn. Eng Persoun gouf blesséiert. D'Pompjeeën an d'Ambulanz aus der Stad waren op der Plaz.

Géint 18.35 Auer gouf an der Bastnicherstrooss am Pommerlach eng Persoun vun engem Auto ugestouss. Zwou Persoune goufe bei deem Accident blesséiert. D'Ambulanze vu Wolz a Rammerech waren op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Wanseler a Wolz.

Kuerz no 21.30 Auer huet et dunn nach zu Uewerkuer an der Bielesser Strooss gerabbelt. Hei waren 2 Autoen anenee gerannt. Och hei goufen et 2 Blesséierter, ëm déi sech d'Secouriste vu Suessem-Déifferdeng gekëmmert hunn.