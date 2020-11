Zënter knapp 3 Wochen huet d'Süd-Regioun de Label «réserve de biosphère» vun der Unesco.

De Syndikat, déi zoustänneg Gemengen an den Aménagement du territoire lancéieren lo den éischte Projet an deem Kontext.

Et handelt sech ëm eng grouss Enquête am Netz. 10.000 Stéit wäerte vum Recherche-Institut Liser gefrot ginn, ob a wéi si lokal Liewesmëttel konsuméieren.

2021 soll op Basis vun de Resultater en Aktiounsplang developpéiert ginn.

Schreiwes

Lancement d'une vaste enquête sur la demande des consommateurs en produits alimentaires locaux (16.11.2020)

Communiqué par: Département de l'aménagement du territoire (DATer) / Syndicat intercommunal PRO-SUD Le 28 octobre 2020, la région Sud du Grand-Duché de Luxembourg a obtenu le label de renommée mondiale «réserve de biosphère» de l'Unesco grâce au projet Minett Unesco Biosphere (MUB).

PRO-SUD, en collaboration avec les communes et le soutien du Département de l’aménagement du territoire, lance son premier projet sous l'étiquette MUB: une vaste enquête en ligne auprès de 10 000 ménages représentatifs de la région Sud concernant la demande des consommateurs en produits alimentaires locaux. Cette enquête répond à la volonté des autorités communales et gouvernementales de davantage encourager la consommation des produits locaux et le développement des circuits courts.

Du 23 novembre au 20 décembre 2020, les ménages invités pourront s'exprimer sur leurs consommation et besoins en produits alimentaires locaux en se connectant sur une plateforme dédiée à cette enquête (https://prosud.liser.lu) accessible grâce à un code d'accès remis prochainement par courrier postal.

Le questionnaire en ligne bilingue (langues allemande et française) aborde plusieurs thématiques:

la perception d'un produit local,

les habitudes de consommation,

les attentes et les freins à la consommation,

les motivations et les intentions d'achats

Süd-Regiounainsi que la connaissance des produits du cru.

Attendus courant 2021, les résultats de l'enquête ont, d'une part, pour vocation d'établir un plan d'actions en concordance avec les besoins des habitants et, d'autre part, pour finalité de dynamiser la filière de la production locale et de rapprocher davantage le consommateur et le producteur.

Réalisée par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER), l'enquête est menée en conformité avec le règlement (UE). 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.