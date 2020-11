Eisen Informatiounen no läit eng Propos um Dësch mat weidere Moossnamen. Dovu betraff wieren ë.a. Restauranten, Fitness-Zenteren an och d'Leit doheem.

Um Dënschdeg de Moien ass jo en extrae Regierungsrot beieneen, fir d'Corona-Situatioun ze evaluéieren. Zu Lëtzebuerg sinn d'Zuele jo zwar stabel, allerdéngs op héijem Niveau.

Eisen Informatiounen no läit eng Propose um Dësch mat weidere Moossnamen:

- Restauranten a Caféen missten nees zoumaachen, dat selwecht gëllt fir Theateren a Kinoen.

- Och Schwämmen a Fitness-Zentere wiere betraff oder nach all Zort vu Sport, dee banne gemaach gëtt.

- Doheem dierft een net méi 4, mä just nach maximal 2 Leit empfänken, an déi Gäscht missten och aus engem eenzege Stot sinn.



En entspriechende Projet kéint d'Regierung nach dës Woch deposéieren. Den Text kéint da fréistens e Méindeg an der Chamber gestëmmt ginn. D'Moossname géinge lo mol bis de 15. Dezember gëllen. An der Woch vum 10. Dezember soll d'Situatioun da reevaluéiert ginn.

Ob déi Proposen elo genee sou wäerten ëmgesat ginn, wäert vun der Entwécklung an den nächsten Deeg ofhänken.

De Rapporter Mars Di Bartolomeo hat schonn en Dënschdeg de Moie bei eis op der Antenn wësse gedoen, datt sech an den nächsten Deeg géing weisen, wéi eng Optioune kéinte gezu ginn a wéi eng net.

Zweete Centre de consultation

Da soll eisen Informatiounen no en zweete Centre de consultation bäikommen an zwar op Esch an d'Rue Jos Kieffer.

Do gëtt den aktuelle Centre de prélèvement deementspriechend ëmfunktionéiert. Wéi um Kierchbierg, handelt et sech hei ëm eng Struktur, wou Leit mat Symptomer sech ouni Rendez-vous kënne presentéieren.