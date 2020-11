An engem Schreiwes huet Eltrona en Dënschdeg den Owend matgedeelt, datt et op Plazen aktuell Problemer mam Internet gëtt. Den Telefon ass net betraff.

An de Quartiere Bouneweg, Kierchbierg, Gare, Pafendall an Hamm gëtt et aktuell eng Pann um Internetreseau.

Déi technesch Servicer vun Eltrona sinn am gaangen un der Pann ze schaffen, de Problem wäert nach en Dënschdeg den Owend behuewe ginn, ma et kann nach e puer Stonnen daueren.