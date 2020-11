E Mëttwoch de Moie sinn op der N15 tëscht Feelen an Heischent 3 Autoen anenee gerannt. Eng Fuerbunn war do länger Zäit blockéiert.

Éischten Informatiounen no gouf eng Persoun blesséiert. Well d'Fuerbunn Richtung Heischent duerch den Accident komplett blockéiert gouf, koum et deementspriechend zu Stau. Géint 8.40 Auer war den Accident awer geraumt an den Trafic huet sech normaliséiert.