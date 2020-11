Eng permanent mënschlech Presenz um Mound: Et klengt nach no Science-Fiction, ma vun dësem Mëttwoch u gëtt och zu Lëtzebuerg konkret dru geschafft.

Et geet drëm Weeër ze fannen, fir d’Ressourcen um Mound an op anere Plazen am Weltall nohalteg ofzebauen. Dat am Weltraum-Innovatiouns-Zenter "esric", deen de Wirtschaftsminister e Mëttwoch de Moien zesumme mat der Europäescher Weltraumagence ESA, der Lëtzebuerger Weltraumagence an dem Fuerschungszenter LIST lancéiert huet.

De Projet kascht 20 Milliounen Euro, wouvun d’ESA d’Hallschent bäileet, den Zenter wäert um Belval beim LIST ugesidelt ginn. Hei soll engersäits Fuerschung bedriwwe ginn, awer och Start-Up-Entreprise solle Plaz kréien, fir hir Iddien z’entwéckelen.