Pour la semaine du 9 au 15 novembre, le nombre de personnes testées positif à la COVID-19 continue de diminuer légèrement, mais reste à un niveau élevé, avec 4.013 cas, par rapport à 4.133 cas pour la semaine précédente. Le nombre de contacts identifiés a cependant diminué sensiblement pour se situer à 8.937 (-29%). La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19 positif a baissé de 41,4 à 40,6 ans. Le nombre de tests PCR effectués s'élève à 67.734 contre 69.076 pour la semaine précédente. En date du 15 novembre, le nombre d'infections actives s'élevait à 9.286 (par rapport à 9.622 au 08.11) et le nombre de personnes guéries est passé de 13.424 à 17.734. 39 nouveaux décès, contre 35 la semaine antérieure, en lien avec la COVID-19 sont à déplorer. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 85 ans. Le niveau relativement stable du nombre de personnes nouvellement positives se reflète également dans les hôpitaux, surtout en soins normaux, avec une légère augmentation en soins intensifs. Le taux de reproduction effectif (RT eff) est passé de 0,81 à 0,98 et le taux de positivité sur les tests effectués se situe à 5,92% contre 5,98% la semaine précédente (moyenne sur la semaine). Le taux d'incidence est de 641 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, respectivement de 1.315 cas pour 100.000 habitants sur 14 jours. À noter que pour la semaine du 2 novembre, le taux d’incidence s’élevait à 660 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Il a augmenté chez les 15-29 ans et les 20-34 ans, alors que dans toutes les autres tranches d’âge et par conséquence dans la population générale la tendance à la diminution continue. La tranche des 15-29 ans ressort comme étant la plus touchée, suivi par les tranches d’âge de 75+ ans, ainsi que les 30-34 ans. Chez les jeunes de 0-14 ans la tendance s’est renversée, le taux d’incidence a légèrement diminué et reste moins élevé que chez les adultes. Quarantaines et isolements: Pour la semaine du 9 au 15 novembre, 8.776 personnes se trouvaient en isolement et 7.874 en quarantaine (-11% par rapport à la semaine précédente). Contaminations: Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable reste élevé. Au vu du nombre élevé de nouvelles infections, l’identification des sources n’est actuellement pas possible pour tous les cas. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2: Tout comme la semaine précédente, trois journées d'échantillonnage distinctes, le lundi, le mercredi et le vendredi, ont été effectuées au cours de la semaine du 9 au 15 novembre. Le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) montre qu'au cours de la semaine en question, les flux d'ARN du SARS-CoV-2 dans les eaux usées étaient très comparables à ceux observés pendant les 2 semaines précédentes. Le niveau de contamination reste donc élevé dans les treize stations d’épuration analysées, avec des valeurs élevées de flux, ce qui indique une prévalence encore très élevée du virus dans les eaux usées. Les données recueillies au cours de la semaine du 9 au 15 novembre ne confirment pas la légère tendance à la baisse observée la semaine précédente à l'échelle nationale. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.