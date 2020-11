D'Marie Gales an de Pierre Weimerskierch hannerfroen am 4. Episod vun hirem Podcast d'Zuelen zu Lëtzebuerg.

Wéi entwéckele sech d'Zuelen? Firwat brauche mir e Puffer? Wéi steet et mam Vaccin an de Schnelltester? A wéi zouversiichtlech kann ee sinn? Dat alles hannerfroen d'Marie Gales an de Pierre Weimerskirch a kucken erauszefannen, wat déi nächst Woche fir eis parat halen.

Link: pierre.weimerskirch.net

