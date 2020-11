La Suisse s'apprête à inclure le Luxembourg à nouveau dans sa liste de pays à risque élevé d’infection dans le contexte de la pandémie COVID-19. La prise d’effet de cette inclusion interviendra le lundi 23 novembre (00h00 dans la nuit de dimanche à lundi). L’ordonnance de quarantaine suisse actuellement en vigueur prévoit une obligation de se rendre immédiatement, après son entrée sur le territoire suisse, dans son logement ou dans un autre hébergement adapté et d'y rester en permanence durant 10 jours après l'entrée en Suisse, ainsi que de déclarer son arrivée aux autorités cantonales compétentes dans un délai de 2 jours. Une preuve de test COVID négatif ne constitue pas pour les autorités suisses un motif d'exemption de l'obligation de quarantaine et ne réduit pas non plus sa durée. Le simple transit par la Suisse reste possible sans obligation de quarantaine. Des exceptions à l’obligation de quarantaine sont prévues entre autres pour les personnes qui entrent en Suisse pour des motifs professionnels ou médicaux impérieux sans possibilité d’ajournement. La liste de toutes les dérogations prévues peut être consultée en suivant le lien ci-après: https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20201948/index.html. À noter que d'éventuelles dérogations à l’obligation de quarantaine pour des cas fondés peuvent être autorisées par les autorités cantonales. Il est donc conseillé de se renseigner auprès des autorités cantonales locales. Pour prendre connaissance des modalités précises des règles de quarantaine applicables, il est recommandé que les voyageurs en provenance du Luxembourg se tiennent informés sur les sites web officiels suisses: Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Secrétariat d'État aux migrations (SEM) Infoline des autorités suisses pour les personnes qui se rendent en Suisse: (+41) 58 464 44 88 (tous les jours de 6 à 23 heures).