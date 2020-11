Den Educatiounsministère huet e Mëttwoch d'Zuele vun infizéierte Schüler a Proffen am Zäitraum vum 9. bis de 15. November verëffentlecht.

Am Zäitraum tëscht dem 9. an dem 15. November goufe keng nei Infektiounsketten (Zenario 4) festgestallt, weder am Fondamental nach am Secondaire. Am Géigesaz zu anere Secteuren (Klinicken, Maisons des soins oder am Beräich vun der Fräizäit), wou et Infektiounskette gouf, bleift d'Situatioun an de Schoulen deemno ënnert Kontroll, dat schreift den Educatiounsministère an engem Schreiwes e Mëttwoch den Owend.

Wéi et am Schreiwes heescht, géif et den Ament awer méiglech potentiell Fäll am Zenario 4 an der Woch vum 16. November am Fondamental zu Steesel ginn. Ob dat wierklech de Fall ass, gëtt aktuell nach analyséiert.

116 positiv Fäll gouf et vum sougenannten Zenario 2, also wou et an enger Klass e Maximum vun 2 positive Fäll gouf a wou d'Source vun der Infektioun onsécher ass an deemno et och net sécher ass, ob si sech ausserhalb vun der Klass ugestach hunn oder net.

Da goufen et am Ganzen an der Woch 579 positiv Corona-Fäll, wou et sécher ass, dass d'Schüler sech ausserhalb vun der Schoul infizéiert hunn.

24 positiv Fäll gouf et dann nach am Zenario 3.

PDF: Schreiwes vum Educatiounsministère

Entwécklung vun de positive Fäll

Zenario 4: Hei gouf et keng Verännerung am Verglach mat där Woch virdrun.

Zenario 3: Hei koumen am Fondamental dräi Fäll bei Schüler dobäi, awer kee bei den Enseignanten. Am Secondaire goufen 20 Schüler positiv getest an ee Proff.

Zenario 2: Hei koumt et am Fondamental zu enger Augmentatioun vun 32 Fäll bei de Schüler. Kee Schoulmeeschter respektiv keng Schoulmeeschtesch huet sech infizéiert. Am Secondaire sinn 82 Fäll bei de Schüler an zwee Fäll bei de Proffe bäikomm.

Zenario 1: Am Fondamental koumt et zu enger Augmentatioun vun 221 Fäll bei de Schüler a 44 Fäll beim Léierpersonal. Am Secondaire ass et eng Hausse vun 308 Fäll bei de Schüler a 6 bei de Proffen.