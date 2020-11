Am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg hate mer den Dr. Gérard Schockmel, Infektiolog aus den Hôpitaux Robert Schuman, am Interview.

Dobäi goung et ëm d'PCR-Tester, d'Schnelltester an iwwert d'Impfstoffer, déi elo weltwäit erfuerscht an deelweis schonns am asiatesche Grad ewéi am arabesche Raum agesat ginn.