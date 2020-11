Wéi d'Police eis confirméiert huet, gouf kuerz viru 5 Auer zu Wuermer e Bancomat gesprengt, dowéinst ass d'Haaptstrooss fir den Trafic gespaart.

D'Leit déi uewen driwwer wunnen, hätten den Tëschefall gemellt. D'Police ass den Ament op der Plaz, och mat der Spueresécherung. Et gouf kee blesséiert. D'Strooss ass gespaart. Duerch d'Explosioun ass ënnert anerem d'Vitrinn vun engem Buttek direkt niewendrun komplett futti gefuer.

© Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © RTL Mobile Reporter

An de leschte Wochen a Méint gouf et eng ganz Serie vun änleche Fäll. D'Täter operéieren meeschtens am Grenzgebitt. Fir d'lescht de 5. September am Pommerlach. Alles an allem goufen zanter dem Mäerz 2018 9 Bancomaten gesprengt.